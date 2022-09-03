Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Çağlar Söyüncü bombası!
Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Stoper arayışlarını sürdüren sarı kırmızılıların gündemine İngiltere'de çalkantılı bir dönemden geçen Çağlar Söyüncü geldi. Yönetim, nilli futbolcunun transferi için Leicester City'nin nabzını yokladı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, Marcao'nun satışı sonrası o bölgeyi kaliteli bir futbolcuyla doldurmak istiyor.
Yönetim, transferin bitmesine sayılı günler kala gaza bastı.