Galatasaray'dan Amadou Traore atağı! Bonservissiz gelecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takımın kanat bölgesine alternatif bir isim ararken, Bordeaux ile sözleşmesini uzatmayan ve bonservisi elinde olan Amadou Traore'yi listesine aldığı iddia edildi. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.08.2022- 10:14