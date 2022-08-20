Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak yoluna devam sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları sürüyor. Aslan'da bir yandan takımdan ayrılacak isimler için de yoğun bir çalışma yapılıyor. İşte Galatasaray'da takımdan ayrılması muhtemel isimler...

Süper Lig'de ilk iki haftada bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Galatasaray, son olarak Ümraniyespor'u 1-0 yendi. Puanını 6'ya yükselten sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları da bir yandan sürüyor. Aslan'da takıma gelecek isimler kadar, takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyor.

İşte Galatasaray'dan ayrılması beklenen o isimler ve ayrıntılar...

CHRISTIAN LUYINDAMA

Sarı-kırmızılılarda gözden düşen Kongolu stoper Luyindama'nın adı Belçika ekipleriyle anılıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU

HangiKredi Ümraniyespor maçında performansı eleştirilen isimlerden olan Kerem Aktürkoğlu'nun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.

Geride bıraktığımız sezonun sarı-kırmızılı takım adına yıldızı olan genç futbolcuyla Fransa'dan bazı kulüplerin ilgilendiği ifade ediliyor.

ALEXANDRU CICALDAU

Aslan'da gözden düşen isimlerden biri de Alexandru Cicaldau oldu.Rumen futbolcunun menajeri geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelmişti. Cicaldau'nun adı İtalyan ekibi Sampdoria ile anılıyor. 25 yaşındaki genç oyuncunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

ÖMER BAYRAM

Sarı-kırmızılılardaki konumu sıkça eleştirilen Ömer Bayram, bu transfer döneminde Galatasaray'a veda edebilir. Tecrübeli sol bek için Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş bir açıklama yapmış ve oyuncuyla ilgilendiklerini söylemişti. 31 yaşındaki Ömer Bayram, 2018 yılından bu yana Galatasaray formasını terletiyor.

BERKAN KUTLU

Lucas Torreira'nın transferi sonrası gözden düşen Berkan Kutlu ile eski kulübü Alanyaspor'un bir ilgisi bulunuyor. 24 yaşındaki orta saha bu sezon henüz sarı-kırmızılı formayı giyemedi.