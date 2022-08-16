İlk iki maçta beklenen futbolu ortaya koyamayan Galatasaray'da transfer çalışmaları yeniden hız kazandı.
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Cengiz Ünder bombası! Sunulacak teklif...
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak gündeme Marsilya'da Tudor ile sorun yaşadığı iddia edilen Cengiz Ünder geldi. İşte transferde yaşanan son gelişmeler...(GS SPOR HABELERİ)
Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılı takım, Marsilya'da İgor Tudor'un kadroda düşünmediği Cengiz Ünder'in peşine düştü.