Evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup olarak çok büyük bir şok yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'a 1.95'lik Dion Drena Beljo!
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de son olarak Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle santrfor pozisyonu için gündeme 1.95'lik Dion Drena Beljo geldi. İşte son gelişmeler... (GS SPOR HABERLERİ)
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda forvet arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.
BU SEZON 3 GOLÜ VAR
Takvim'in aldığı bilgilere göre yönetim, Hırvat ekibi NK Osijek'te forma giyen Dion Drena Beljo'yla ilgileniyor.