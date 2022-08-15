Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Belotti'den Cimbom'a yeşil ışık!
Galatasaray'da bir süredir gündemde olan Belotti konusunda flaş bir detay ortaya çıktı. İtalyan golcüyle Roma'nın da ilgisi bulunurken başkent ekibinin transferi yavaştan alması nedeniyle oyuncunun diğer seçeneklere bakacağı öğrenildi. İşte Belotti ve Galatasaray iddialarına dair son gelişmeler...(GS SPOR HABERLERİ)
Sarı kırmızılılarda Giresunspor mağlubiyeti sonrası başkan Dursun Özbek de, takviye yapacaklarını söylemişti.
Aslan, ilk olarak forvet bölgesine bir takviye daha planlıyor.