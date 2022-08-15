GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Belotti'den Cimbom'a yeşil ışık!

Galatasaray'da bir süredir gündemde olan Belotti konusunda flaş bir detay ortaya çıktı. İtalyan golcüyle Roma'nın da ilgisi bulunurken başkent ekibinin transferi yavaştan alması nedeniyle oyuncunun diğer seçeneklere bakacağı öğrenildi. İşte Belotti ve Galatasaray iddialarına dair son gelişmeler...(GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2022- 20:28