Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Giresunspor'u konuk edecek. 2. haftada oynanacak karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Nef Stadyumu'ndaki müsabaka heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Giresunspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray maçı saat kaçta?

Galatasaray - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Galatasaray ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sık sık araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Giresunspor maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak.

15. RANDEVU

Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 3 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 5 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 20 golüne, Giresunspor 12 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Giresun'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmış, İstanbul'daki mücadeleden de Giresunspor 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

BU SEZON LİGDE İLK KEZ İÇ SAHADA

Galatasaray, Giresunspor maçıyla Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 19 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 33 puan topladı. Aslan bu müsabakalarda 31 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

Galatasaray'da Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui, sakatlıklarından dolayı Giresunspor maçında oynamayacak.

Galatasaray'ın yeni transferleri Belçikalı futbolcu Dries Mertens ve Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, bu hafta takımla çalışmalarda yer aldı. İki futbolcu, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçlarına sarı-kırmızılı taraftarların önünde çıkacak.

KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Giresunspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkadir, Van Aanholt, Mitdsjö, Oliveira, Kerem, Emre Akbaba, Yunus, Seferovic.

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Murat, Traore, Serginho, Doğan, Eguskiza, Bajic