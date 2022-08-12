Galatasaray’a Belotti müjdesi! Kararını verdi

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılıların forvet hattı için ilgilendiği isimlerden biri olan Andrea Belotti konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre yıldız golcü, kendisini bekleten Roma ile ilgili kararını verdi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2022- 11:12 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022- 11:13