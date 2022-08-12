Galatasaray'da transferde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.
Galatasaray’a Belotti müjdesi! Kararını verdi
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılıların forvet hattı için ilgilendiği isimlerden biri olan Andrea Belotti konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre yıldız golcü, kendisini bekleten Roma ile ilgili kararını verdi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Son olarak Torreira ve Mertens'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, hücum hattına takviye yapmak için sıkı bir çalışma halinde.
Adı 'Transfer Sihirbazı' olarak adlandırılan Erden Timur'un hedefi ise şu anda bonservisi elinde olan İtalya Milli Takımı'nın golcüsü Andrea Belotti.