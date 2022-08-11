GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray forvete doymuyor! Yeni durak Marsilya

Süper Lig'in ilk haftasında Antalya ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray, son dakikada Gomis'in attığı gol ile 1-0 kazandı. Sarı kırmzılı ekip oynadığı oyun ile hazır olduğunu gösterdi. Galatasaray sahip olduğu güçlü hücum hattına yeni bir isim daha katmanın peşinde. Aslan, Olympique Marsilya'dan Bamba Dieng için pusuya yattı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.08.2022- 06:40