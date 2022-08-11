Galatasaray, Mertens'in ardından forvet bölgesine 1 takviye daha yapmak isteyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray forvete doymuyor! Yeni durak Marsilya
Süper Lig'in ilk haftasında Antalya ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray, son dakikada Gomis'in attığı gol ile 1-0 kazandı. Sarı kırmzılı ekip oynadığı oyun ile hazır olduğunu gösterdi. Galatasaray sahip olduğu güçlü hücum hattına yeni bir isim daha katmanın peşinde. Aslan, Olympique Marsilya'dan Bamba Dieng için pusuya yattı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekipte Alexis Sanchez için çalışmalar sonuç vermedi.
Galatasaray'ın transferi için büyük çaba harcadığı Şilili yıldız tercihini Marsilya'dan yana kullandı.