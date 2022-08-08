Antalyaspor 2-4 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'in ilk haftasında 3 maç yapıldı. Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2022- 21:52 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022- 00:13
Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'in ilk haftasında 3 maç yapıldı. Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.
Antalyaspor'un gollerini Sam Larsson, Murodali Aknazov kaydetti.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller ise Beknaz (3) ve Atalay Babacan'dan geldi.
DİĞER HABERLER