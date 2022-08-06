Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gündemindeki Alexis Sanchez'in menajeri o maaşı kabul etti!
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin gündemindeki yıldızlardan birisi de Alexis Sanchez'di. Şilili futbolcunun Cimbom'um yanı sıra Olimpik Marsilya ile görüştüğü kaydedildi. Fransız basını flaş gelişmeyi duyurdu. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)
Kadrosundaki yıldızlara bir yenisini daha eklemek isteyen sarı kırmızılı ekip, uzun süredir Inter'den ayrılan Alexis Sanchez'in peşindeydi.
İtalyan ekibiyle yollarını ayıran deneyimli futbolcu için taliplerden birisi de Fransız kulübü Olimpik Marsilya.