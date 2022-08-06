Galatasaray Lucas Torreira'yı KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Lucas Torreira için görüşmelere başlandığını açıkladı. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua'nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakiak Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2022- 21:02 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022- 21:14