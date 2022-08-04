Galatasaray bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Lucas Torreira transferinde mutlu sona ulaştı.
Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira İstanbul'a geliyor!
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lucas Torreira'da mutlu sona ulaştı. İlk olarak yıldız futbolcunun kulübü ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu da ikna etti. Uruguaylı orta sahanın sözleşmeyle ilgili detayların belli olmasının ardından İstanbul'a geleceği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İlk olarak Arsenal ile yapılan bonservis pazarlığında el sıkışıldı ve rota Torreira'ya döndü.
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etti.