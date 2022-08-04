Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira İstanbul'a geliyor!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lucas Torreira'da mutlu sona ulaştı. İlk olarak yıldız futbolcunun kulübü ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu da ikna etti. Uruguaylı orta sahanın sözleşmeyle ilgili detayların belli olmasının ardından İstanbul'a geleceği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.08.2022- 20:53 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022- 21:04