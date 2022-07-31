Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fiorentina ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, "Transferlerimiz gelecek. Birçok mevkiye transfer yapmak istiyoruz. Evander görüştüğümüz oyunculardan birisi. Kulübünde bir hoca değişikliği oldu. Bu tip durumlarda transfer kolay olmuyor. Durumuna bakacağız." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fiorentina ile oynanan ve sarı kırmızılıların 2-1 galip geldiği hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Transferlerimiz gelecek. Birçok mevkiye transfer yapmak istiyoruz. Dubois'in ufak bir ağrısı oldu. Salı veya Çarşamba günü durumu belli olur. Amacımız ilk Antalyaspor maçına en iyi kadromuzla çıkmak."

"Evander görüştüğümüz oyunculardan birisi. Kulübünde bir hoca değişikliği oldu. Bu tip durumlarda transfer kolay olmuyor. Durumuna bakacağız."

"Seferovic kendini kanıtlamış bir oyuncu, hakkında hep olumlu düşünüyorduk. Dünya çapında bir santrfor, takıma da büyük yardım ediyor. Çok memnunum. İki asistin yanında öndeki presi de çok iyiydi, bu görevleri de çok iyi yaptı."

"Fredrik Midtsjö iyi bir takım oyuncusu. Her sene 40-42 maç oynayan bir oyuncu. Toplu ve topsuz oyunda da bize katkı verecek bir isim. Bize katkı sağlayacağını düşünüyorum."