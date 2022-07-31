Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, son maçında İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Avusturya'daki mücadelede Aslan, rakibini 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekipte golleri 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 42. dakikada Emre Akbaba kaydetti. İtalyan takımında tek golü 72. dakikada Sottil attı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da gerçekleştirdiği 2. etap kampındaki ilk maçında İtalya temsilcisi Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Aslan rakibini 2-1 mağlup etti.

Maça hızlı bir başlangıç yapan sarı kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu ile 5. dakikada 1-0 öne geçti. Aslan bu golle yetinmeyip Emre Akbaba ile 42. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray'da gollerin asistini Seferovic kaydetti.

Müsabakanın ikinci yarısında tempo biraz daha düşerken mor beyazlılardan Sottil, 72. dakikada farkı 1'e indiren golü kaydetti. Maç 2-1'lik skorla tamamlandı.

DUBOIS SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Sarı kırmızılıların yeni trnasferlerinden Dubois maçın 20. dakikasında sakatlanarak oyundan ayrıldı. Oyuncunun durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak.

ALTINCI HAZIRLIK MAÇINDA 3. GALİBİYET

Galatasaray, yeni sezon öncesi oynadığı 6. hazırlık maçında 3. kez kazandı

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının İtalya temsilcisi ile yaptığı hazırlık maçına ilgi gösterdi.

Avusturya ve civar ülkelerde yaşayan yaklaşık üç bin sarı-kırmızılı taraftar, karşılaşma için stada akın etti.

Taraftarlar, karşılaşma öncesi ve sırasında tezahüratlarla takımlarını desteklerken, futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.