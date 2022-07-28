Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Yaz transfer döneminin başından bu yana önemli isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılarda, gözler yeni takviyelere çevrildi. Kadrosuna önemli yıldızları transfer etmek isteyen Aslan'ın hedefinde Chelsea forması giyen iki futbolcu var. İşte detaylar...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Fransız futbolcu Leo Dubois'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılarda transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda hareket eden yönetim, temaslarını sıklaştırdı. Aslan geniş bir kadro oluşturmak için birçok futbolcu ve kulüpleriyle görüşme halinde. Bunlardan ikisi bonservisleri Chelsea'de olan Ross Barkley ve Malang Sarr.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Barkley 2020-21 sezonunu Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti. 23 yaşındaki stoper Malang Sarr ise 2020-21 sezonununda Porto'da kiralık oynamıştı. Cimbom bu iki isme fırsat transferi olarak bakıyor.

ROSS BARKLEY KİMDİR?

5 Aralık 1993 tarihinde Liverpool'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Everton altyapısında başladı. Ardından Sheffield United ve Leeds United'da kiralık olarak forma giydi. 2018'in ocak ayında 16.8 milyon euro karşılığında Chelsea'nin yolunu tuttu. 2020-21 sezonunu Aston Villa'da kiralık geçiren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon başında Chelsea'ye dönmüştü. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro... Ross Barkley'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2023 yılına sona eriyor.

MALANG SARR KİMDİR?

23 Ocak 1999 tarihinde Fransa'nın Nice kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nice altyapısında başladı. 2020 yılında Chelsea'ye bedelsiz olarak transfer oldu. 23 yaşındaki Senegal asıllı Fransız futbolcu, 2020-21 sezonunu Porto'da kiralık olarak geçirdi. Genç stoperin Chelsea ile olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor. Malang Sarr'ın güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...