2022-2023 Süper Lig sezonu çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed'i takımdan gönderirken Haris Seferovic'i Benfica'dan 1 yıllığına kiralamıştı. Aslan İsviçreli golcünun yanına bir isi daha eklemek istiyor. Galatasaray daha önce Olympique Lyon'a kaptırdığı Tinı Kadewere'yi gündemine aldı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Haris Seferovic'in yanına kaliteli bir golcü daha arayan G.Saray'da yeni bir isim gündeme geldi. Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Lyon'dan Tino Kadewere'yi listesine ekledi. Leo Dubois'i 2.5 milyon euro'ya G.Saray'a yollayan Fransız ekibi, Zimbabveli forvetle de yolları ayırmak istiyor. Gözden düşen 26 yaşındaki forvet, menajerler tarafından G.Saray'a önerildi. Sarı-kırmızılılar, teknik heyet ve scout ekibinin vereceği rapor doğrultusunda bu transferde harekete geçecek.

GOL KRALI OLDU

2 yıl önce Le Havre forması giydiği dönemde G.Saray'ın dikkatini çeken Kadewere, 2020 Ocak'ta 12 milyon euro karşılığında Lyon'a transfer oldu. Sezonu Le Havre'de bitiren Kadewere, 24 karşılaşmada 20 kez ağları sarsarak gol krallığı yaşadı. 2020-2021 sezonunda Lyon'un as forveti olan 26 yaşındaki oyuncu, 33 maçta 10 gol ve 3 asistle oynadı. Geçen yıl ise gözden düştüğü Fransız ekibinde 15 maçta 1 gol attı. 6 milyon euro piyasa değeri olan Kadewere'nin sözleşmesi 2024'te bitiyor.