Son dakika:Galatasaray Dubois'i resmen açıkladı
Yeni sezon hazırlılarını sürdüren Galatasaray, Seferovic'in ardından Dubois ile de görüşmelere başlandığı resmen açıklandı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 20.07.2022- 20:54 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022- 21:03
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Dubois ile görüşmelere başlandığı belirtildi. İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır"
İŞTE O AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır.