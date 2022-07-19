Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar, yeni sezon öncesi orta saha arayışılarını sürdürüyor. Cimbom bu doğrultuda, PSG'de forma giyen Idrissa Gueye'yi kadrosuna katma peşindeydi. Yıldız futbolcunun transferinde Aslan'a kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapma peşinde.

Bu doğrultuda Cimbom, Fransa Ligi takımlarından PSG'de forma giyen Idrissa Gueye için harekete geçmişti.

Transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

32 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılılarla ilgili transfer kararını verdi.

Fransız basınında yer alan habere göre, Gueye, Galatasaray'dan gelen teklifi reddetti.

Gueye'nin, sarı kırmızılı takımın sunmuş olduğu projeyle ilgilenmediği belirtildi.

Senegalli ön liberonun, kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gueye geçen sezon PSG'de çıktığı 33 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynamıştı.

1.74 boyundaki ismin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.