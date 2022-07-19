Galatasaray Pardubice maçı canlı izle 📺 | Galatasaray - Pardubice hazırlık maçı hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?

Galatasaray Pardubice maçı canlı izle 📺 | Galatasaray - Pardubice hazırlık maçı hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığı ile 13. sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor. Galatasaray, Avusturya kampında 4. hazırlık maçına Pardubice karşısında çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Pardubice hazırlık maçı hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2022- 15:30