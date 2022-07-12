Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için harekete geçen yönetim, transferde atağa kalktı.
GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'dan 3 mevkiye 3 transfer! Evander, Serge Aurier ve Vedat Muriqi...
Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım eksik bölgelere takviye yapmak isterken listesindeki isimler de belli oldu. Cimbom forvete Vedat Muriqi, orta sahaya Evander ve sağ beke ise Serge Aurier'i katmak istiyor. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, şu anda Avusturya kampında sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre Idrissa Gueye ve William Carvalho'dan haber bekleyen sarı-kırmızılılar Vedat Muriqi, Serge Aurier ve Evander için harekete geçti.