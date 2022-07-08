G.Saray Oliveira'yı KAP'a bildirdi!
Boşluğu çabuk dolacak! Marcao'nun yerine...
Kurban Bayramınız mübarek olsun
Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta?
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray Oliveira'yı KAP'a bildirdi! G.Saray Oliveira'yı KAP'a bildirdi! 23:54
Beşiktaş'tan ayrılan Teixeira eski kulübüne dönüyor! Beşiktaş'tan ayrılan Teixeira eski kulübüne dönüyor! 23:17
Boşluğu çabuk dolacak! Marcao'nun yerine... Boşluğu çabuk dolacak! Marcao'nun yerine... 23:15
Uğurcan ve Dorukhan takıma katıldı Uğurcan ve Dorukhan takıma katıldı 22:47
Beşiktaş'tan yeni sponsorluk anlaşması! Beşiktaş'tan yeni sponsorluk anlaşması! 21:25
G.Saray Marcao'yu KAP'a bildirdi! G.Saray Marcao'yu KAP'a bildirdi! 21:03
Daha Eski
Ismael'den oyuncularına uyarı! "Acımayın" Ismael'den oyuncularına uyarı! "Acımayın" 20:53
G.Saray'da yeni sezon mesaisi! G.Saray'da yeni sezon mesaisi! 20:35
Sergio Oliveira kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Sergio Oliveira kimdir? Nereli ve kaç yaşında? 20:23
G.Saray'ın eski kalecisi Inaki Pena Avrupa devine! G.Saray'ın eski kalecisi Inaki Pena Avrupa devine! 20:14
G.Saray'da flaş Mohamed gelişmesi! G.Saray'da flaş Mohamed gelişmesi! 19:57
Çebi'den helallik isteği! Çebi'den helallik isteği! 19:45
SON DAKİKA