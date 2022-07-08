Marcao'yu Sevilla'ya veren Galatasaray'ın oluşan boşluğu aynı stratejiyle doldurmak istediği öğrenildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Boşluğu çabuk dolacak! Marcao'nun yerine Duplexe Tchamba
Galatasaray'da gösterdiği performans sonrası Avrupa devlerinin radarına giren Marcao, La Liga ekiplerinden Sevilla ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı takım bu bölge için alternatifini ise çabuk buldu. Yine genç bir isme yönelen Cimbom, bonservisi Danimarka ekiplerinden SönderjyskE'de bulunan Duplexe Tchamba için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Marcao'nun Avrupa'nın zayıf bir takımından gelmesi eleştirilere konu olmuş fakat gösterdiği performans sonrası scout ekibi ve transfer komitesi alkışları almıştı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; Galatasaray, Marcao'nun boşluğunu Kamerun Milli Takımı forması giyen 1998 doğumlu Duplexe Tchamba ile dolduracak.