GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da flaş Olimpiu Morutan gelişmesi! Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları sürerken bazı futbolcuların ise geleceği merak konusu. Sarı kırmızılı takıma Romanya'dan büyük umutlarla gelen Olimpiu Morutan cephesinde ise flaş bir gelişme yaşandı. Aslan'ın yeni hocası Okan Buruk, 23 yaşındaki oyuncu için kararını verdi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2022- 10:19