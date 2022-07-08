Galatasaray'da yeni sezonun çalışmaları sürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da flaş Olimpiu Morutan gelişmesi! Okan Buruk kararını verdi
Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları sürerken bazı futbolcuların ise geleceği merak konusu. Sarı kırmızılı takıma Romanya'dan büyük umutlarla gelen Olimpiu Morutan cephesinde ise flaş bir gelişme yaşandı. Aslan'ın yeni hocası Okan Buruk, 23 yaşındaki oyuncu için kararını verdi.
Sarı kırmızılı ekip, Okan Buruk önderliğinde kadrosuna önemli takviyeler yaparak şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Öte yandan Aslan'da bazı isimler ile yollar ayrılacak.