Salernitana - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Salernitana - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Okan Buruk yönetiminde gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Avusturya kampının 4. maçında Galatasaray, Salernitana ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Salernitana - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.07.2022- 17:30