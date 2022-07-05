Son dakika Galatasaray haberi: Sevilla'ya transferi gündemde olan Marcao, sağlık kontrollerinden geçti ve sarı-kırmızılı ekibin kampına katıldı.

Süper Lig 'de bu sezon teknik direktör Okan Buruk'la şampiyonluğa oynamak isteyen Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezon hazırlıkları başlamasının ardından gözler Marcao'nun üzerindeydi. Transferde adı Sevilla ve Zenit'le anılan başarılı stoperin çalışmalara henüz gelmemesi akıllarda soru işareti bırakmıştı. Brezilyalı oyuncu, yeni sezon için bugün sağlık kontrollerinden geçti ve sarı-kırmızılıların kampına katıldı.

Yıldız futbolcunun yanı sıra milli takımlarda forma giyen Yunus Akgün, Mostafa Mohamed ve Kerem Aktürkoğlu da sağlık kontrollerinden geçti ve Galatasaray'ın kampına katıldı.