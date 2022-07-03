Galatasaray Yönetimi Teknik Direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erik Botheim'da anlaşma tamam! Hukuksal engel...
Santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray 22 yaşındaki Norveçli Erik Botheim ile büyük oranda anlaşma sağladı. Sarı kırmızılılar, golcü oyuncunun transferinde ince eleyip sık dokuyor. Krasnodar ile hukuksal engel aşılırsa imzalar atılacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-Kırmızılılar'ın Norveçli santrfor Erik Botheim ile temasa geçtiği ve yıldız oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle FIFA'nın futbolculara tanıdığı sözleşme fesih hakkını kullanarak mayıs ayında Krasnodar ile olan kontratını sonlandıran 22 yaşındaki forvet, serbest oyuncu statüsünde.