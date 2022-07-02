Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Joao Pedro müjdesi! İtalyanlar duyurdu
Galatasaray transfer haberi: Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, transferde gaza bastı. Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar Joao Pedro'yu gündemine almıştı. İtalyan basını yıldız oyuncu için Galatasaray'la yapılan görüşmeleri aktardı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-kırmızılılarda kadro yapılanması kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.
Aslan'da hücum yönünden zengin bir kadro oluşturulmak isteniyor.