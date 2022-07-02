TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Joao Pedro müjdesi! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray transfer haberi: Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, transferde gaza bastı. Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar Joao Pedro'yu gündemine almıştı. İtalyan basını yıldız oyuncu için Galatasaray'la yapılan görüşmeleri aktardı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2022- 06:40