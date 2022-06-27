Galatasaray'da sırada Isco var! Pazarlıklar başladı
Galatasaray'da Cenk Ergün transferde gaza bastı. Bir süredir gündemde olan Isco için yıllık ücret pazarlıkları başladı. Sarı-kırmızılılar İspanyol oyuncuyu kadroya katmak için ciddi bir mesai harcıyor.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 27.06.2022- 06:40
İLK GÖRÜŞMEYİ TORRENT YAPMIŞTI
Haberde "Domenec Torrent, Isco'yu ikna etmek için temasa geçmişti. Torrent'in ayrılmasına rağmen Galatasaray'ın ilgisi sürüyor. İtalya ve İngiltere'den beklediği teklifleri alamadı. Ancak İstanbul yolu açık görünüyor" denildi. Sarı-kırmızılı ekiple, Isco arasında ücret pazarlıkları başlarken 30 yaşındaki futbolcunun indirim yapması halinde transferin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray geçtiğimiz sezon Cicaldau, Berkan Kutlu ve Taylan'ı orta sahada kullanmış ancak beklediği verim alınamamıştı. Cimbom, Isco ile hem orta sahayı güçlendirmek hem de eski ihtişamlı günlerine geri dönmek istiyor.