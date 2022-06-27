Galatasaray'da sırada Isco var! Pazarlıklar başladı

Galatasaray'da Cenk Ergün transferde gaza bastı. Bir süredir gündemde olan Isco için yıllık ücret pazarlıkları başladı. Sarı-kırmızılılar İspanyol oyuncuyu kadroya katmak için ciddi bir mesai harcıyor.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2022- 06:40