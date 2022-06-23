GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - 5 büyük ligde zirvede! Aslan'a Oscar Valentin önerisi

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ü getiren Galatasaray'da öncelikle hedef orta saha bölgesi olacak. Buna göre haraket eden sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte Cenk Ergün'ün Okan Buruk'a önerdiği isim ve son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2022- 06:40