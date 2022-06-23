11 Haziran'da gerçekleşen başkanlık seçiminin ardından sarı-kırmızılıların 39. başkanı Dursun Özbek oldu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - 5 büyük ligde zirvede! Aslan'a Oscar Valentin önerisi
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ü getiren Galatasaray'da öncelikle hedef orta saha bölgesi olacak. Buna göre haraket eden sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte Cenk Ergün'ün Okan Buruk'a önerdiği isim ve son gelişmeler...
Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine de Cenk Ergün getirildi.
Ergün, yeni sezonda öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.