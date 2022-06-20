Pasquale Sensibile ile yollarını ayıran Galatasaray'da yeni sportif direktör Cenk Ergün oldu.



Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Ergün daha önce de yine Dursun Özbek döneminde Galatasaray'da sportif direktörlük görevini üstlenmişti.