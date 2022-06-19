GALATASARAY HABERLERİ! Okan Buruk yuvasına döndü!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda gözler Dursun Özbek'in yeni teknik direktörü açıklamasına kaldı. Birçok ismin adı geçerken son karar Okan Buruk oldu. İlk önce Rose, De Zerbi, Gallardo ve Fonseca gibi yabancı çalıştırıcılar ile görüşen sarı-kırmızılılar, bu hocaların astronomik talepleri sebebi ile geri adım attı. (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2022- 06:40