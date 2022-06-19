Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkan seçilmesiyle gündemde ilk sıraya oturan yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliği sona erdi.
GALATASARAY HABERLERİ! Okan Buruk yuvasına döndü!
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda gözler Dursun Özbek'in yeni teknik direktörü açıklamasına kaldı. Birçok ismin adı geçerken son karar Okan Buruk oldu. İlk önce Rose, De Zerbi, Gallardo ve Fonseca gibi yabancı çalıştırıcılar ile görüşen sarı-kırmızılılar, bu hocaların astronomik talepleri sebebi ile geri adım attı. (GS SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre Fatih Terim, Marco Rose, Igor Tudor, De Zerbi, Donadoni derken, sarı kırmızılı kulüp eski futbolcusu Okan Buruk'ta karar kıldı.
DÜN AKŞAM ÇÖZÜME KAVUŞTU
Teknik direktör konusunda günlerdir süren belirsizlik dün akşam saatlerinde bir anda çözüme kavuştu ve sarı-kırmızılı takımın yeni hocası Okan Buruk oldu.