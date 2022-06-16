GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın sağ bekine yerli takviye! Yeni aday Onur Bulut

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşatmak isteyen sarı kırmızılı ekip, özellikle sağ beke önemli bir takviye planlıyor. Aslan'ın bu mevki için hedefindeki ismin Kayserispor forması giyen Onur Bulut olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2022- 06:40