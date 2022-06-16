Galatasaray'da seçim dönemi geride kalırken, transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın sağ bekine yerli takviye! Yeni aday Onur Bulut
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşatmak isteyen sarı kırmızılı ekip, özellikle sağ beke önemli bir takviye planlıyor. Aslan'ın bu mevki için hedefindeki ismin Kayserispor forması giyen Onur Bulut olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılıların yönetiminin yerli sağ bek arayışına başladığı ve Kayserispor'un yıldızıyla yakından ilgilendiği öğrenildi.
Başkan Dursun Özbek teknik direktör sorununu çözmeden yabancı futbolcu takviyesi yapmak istemiyor.