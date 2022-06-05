TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Marcao'ya talipler artıyor! İstenen bonservis...

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takımda bu sezon işler istediği gibi gitmesede Marcao, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Brezilyalı stoperin transferine dair flaş bir gelişme yaşandı. Marcao'ya İtalyan ekiplerinin ardından İspanyol devi de talip oldu. Galatasaray'ın Marcao için istediği bonservis bedeli de belli oldu. İşte o gelişmenin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2022- 06:40