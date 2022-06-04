İspanyol basını duyurdu! Galatasaray'dan bedava transfer bombası

Galatasaray'da gözler 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan seçimde olsa da transfer operasyonu devam ediyor. Sarı kırmızılılar, yeni sezonda nokta atışı hamlelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Cimbom'un gündemine flaş bir yıldız geldi. İşte Aslan'ın kadrosuna katmak istediği o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2022- 19:42