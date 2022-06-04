Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Galatasaray'da gözler 11 Haziran'daki başkanlık seçimine çevrildi.
İspanyol basını duyurdu! Galatasaray'dan bedava transfer bombası
Galatasaray'da gözler 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan seçimde olsa da transfer operasyonu devam ediyor. Sarı kırmızılılar, yeni sezonda nokta atışı hamlelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Cimbom'un gündemine flaş bir yıldız geldi. İşte Aslan'ın kadrosuna katmak istediği o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu, başkanlık için yarışacak.
Genel kurula kısa süre kala iki aday da çalışmalarına hız verirken, özellikle teknik direktörlük koltuğuna kimi getirecekleri merak konusu oldu.