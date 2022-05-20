Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Mücadele sonrası sarı-kırmızılı takımın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Muslera'nın açıklamaları şu şekilde:

"Şüphesiz ki çok kötü bir sezon geçirdik. İnişli, çıkışlıydı mutlu değiliz bu yüzden. Bizim elimizde olmayan bazı durumlar da oldu. Kulübün içinde bulunduğu durumu erken bir şekilde çözeriz umarım. Galatasaray her zaman şampiyon olmalı. Kendimize bir özeleştiride bulunmamız lazım. Kendimizi düzeltmemiz lazım, taraftarımızın karşısına seneye daha iyi çıkacağız.

Bize her zaman, her koşulda eşlik ettikleri için onlara minnettarım. Son maça kadar yanımızdalardı. Yensek de yenilsek de, iyi durumda kötü durumda bizimlelerdi. Tabii ki kötü oynadığımız zaman, kötü sonuçlar aldığımız zaman bundan şikayet etmekte haklılar. Seneye yine beraber olacağız onlarla. Her zaman yanımızda istiyoruz onları.

Aramızda bugün olmayan oyuncular vardı, Feghouli ve Arda gibi... Onlara teşekkür etmek istiyorum. Babel'e de. Bizimle devam edip etmeyeceklerini bilmiyoruz ama onlara teşekkür etme zorunluluğu hissettim."