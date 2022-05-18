TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da orta saha takviyesi! Jean Onana...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ederken gelecek sezon için kadro yapılanması çalışmaları da devam ediyor. Her ne kadar Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçimlere kadar transfer yapmayacağız açıklamasında bulunsa da Afrika basını sarı-kırmızılıların Bordeaux'un orta sahası Jean Onana ile ilgilendiğini belirtti. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2022- 11:08