TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yaprak dökümü! Yıldız isim Fenerbahçe'ye

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da gelecek sezon için yapılanma çalışmaları devam ediyor. Süper Lig'de istediği performansı yakalayamayan sarı-kırmızılılarda yaprak dökümü yaşanacak. Domenec Torrent ile şartlar ne olursa olsun devam etmeyecek olan Aslan, yeni sezon için 13 futbolcusuyla yollarını ayıracak. Ayrılanlar arasından bir yıldız futbolcu ezeli rakip Fenerbahçe'ye transfer olacak. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2022- 11:50