GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da flaş Erick Pulgar gelişmesi! Fiorentina cephesi...

Galatasaray'ın devre arasında Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Erick Pulgar'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Transfer olduğu ilk dönemde beklendiği kadar süre alamasa da son haftalarda formasına kavuştu. Öte yandan Şilili oyuncu flaş bir talepte bulundu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2022- 20:52