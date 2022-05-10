GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson Premier Lig yolcusu! Aston Villa harekete geçti

Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson, Avrupa'dan birçok kulübün radarında. Özellikle Premier Lig'de talipleri olduğu bilinen Danimarkalı savunmacı için en ciddi aday konumunda ise Aston Villa var. İngilizlerin, yeni yönetimin belirlenmesinin ardından da harekete geçeceği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2022- 06:40