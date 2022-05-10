Galatasaray'da yönetim belirsizliği sürerken Avrupa takımlarının gözü sarı-kırmızılı oyuncularda...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson Premier Lig yolcusu! Aston Villa harekete geçti
Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson, Avrupa'dan birçok kulübün radarında. Özellikle Premier Lig'de talipleri olduğu bilinen Danimarkalı savunmacı için en ciddi aday konumunda ise Aston Villa var. İngilizlerin, yeni yönetimin belirlenmesinin ardından da harekete geçeceği öğrenildi.
Marcao, Kerem, Mohamed için kulübe gelen tekliflere bir yenisi daha eklendi.
Savunmadaki başarılı futboluyla Galatasaray'ın öne çıkan isimlerinden birisi olan Nelsson için Aston Villa'nın devreye girdiği öğrenildi.