Başakşehir – Galatasaray maçı bu akşam Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve maçı Fırat Aydınus yönetecek. Süper Lig’in 36. Haftasında kozlarını paylaşan iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Zorlu mücadele öncesi 11'ler belli oldu.

Başakşehir ve Galatasaray bu akşam Süper Lig'in 36. haftasında mücadele edecek. Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında 11'ler belli oldu.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen

GALATASARAY: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Mostafa

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Galatasaray maçı 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇININ HAKİMİ KİM?

Bu akşam oynanacak Başakşehir - Galayasaray maçını Fırat Aydınus yönetecek

SARI KART SINIRI

Sarı-kırmızılılarda bugünkü Başakşehir mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Fernando Muslera, Patrick van Aanholt ve Ryan Babel bugünkü maçta kart görürlerse cezalı duruma düşecekler.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY 30. RANDEVUDA

Galatasaray ile Başakşehir tarihlerinde 29 defa karşı karşıya geldiler ve bu karşılaşmada sarı-kırmızılılar 14 galibiyet alırken; 8 maçı kaybetti. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir'in sahasında oynanan maçlarda ise Galatasaray 7-6 galip geldi.