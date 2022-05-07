Başakşehir ve Galatasaray bu akşam Süper Lig'in 36. haftasında mücadele edecek. Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında 11'ler belli oldu.
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen
GALATASARAY: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Mostafa
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - Galatasaray maçı 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇININ HAKİMİ KİM?
Bu akşam oynanacak Başakşehir - Galayasaray maçını Fırat Aydınus yönetecek
SARI KART SINIRI
Sarı-kırmızılılarda bugünkü Başakşehir mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Fernando Muslera, Patrick van Aanholt ve Ryan Babel bugünkü maçta kart görürlerse cezalı duruma düşecekler.
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY 30. RANDEVUDA
Galatasaray ile Başakşehir tarihlerinde 29 defa karşı karşıya geldiler ve bu karşılaşmada sarı-kırmızılılar 14 galibiyet alırken; 8 maçı kaybetti. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir'in sahasında oynanan maçlarda ise Galatasaray 7-6 galip geldi.