Spor Toto Süper Lig'de zirvenin bir hayli uzağında kalan Galatasaray'da, bazı isimler performansıyla ön plana çıkmayı başardı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson Avrupa'nın gözdesi oldu!
Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa takımlarının dikkatini çeken Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a İspanyol ekiplerinin ardından İngiliz takımı da talip oldu. İşte o takım ve detaylar... (GS spor haberleri)
Bunlardan biri de Danimarkalı stoper Victor Nelsson oldu.
Savunmada Marcao ile iyi bir ikili olan genç savunmacı, özellikle Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla önemli kulüpleri peşine taktı.