Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Victor Nelsson'un talipleri artıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sevilla ve Milan Victor Nelsson’un peşinde!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takımın sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Victor Nelsson'a talip çıktı. Danimarkalı stoperle Avrupa'nın 2 büyük takımının ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2022- 15:52
İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre; Danimarkalı stoperle Sevilla ve Milan ilgileniyor.
Sevilla'nın Jules Kounde'nin ayrılık ihtimaline karşı Nelsson'u transfer listesine eklediği bildirildi.