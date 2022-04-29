Galatasaray'da 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planan seçim iptal edildi. İstinaf Mahkemesi, seçim sürecine tedbir kararı uygulayarak seçimi iptal etti.

Seçimin iptal edilmesi sonrası başkan adaylarından Metin Öztürk, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sert ifadeler kullanan Öztürk, "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasarayın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza." ifadelerini kullandı.