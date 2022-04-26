Galatasaray başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY HABERLERİ: Eşref Hamamcıoğlu'dan Fatih Terim ve Lucien Favre sözleri! Yeni teknik direktör kim olacak?
30 Nisan'da seçime gidecek Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Cayır cayır yanan bir gömleği giymek için yola çıkıyorum" şeklinde konuşan Hamamcıoğlu, ayrıca yeni teknik direktör konusuna da değindi. İşte Hamamcıoğlu'nun Fatih Terim ve Lucien Favre ile ilgili sarf ettiği o ifadeler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Tempolu bir çalışma dönemine girdiklerini ifade eden Eşref Hamamcıoğlu, "Seçim nedeniyle çok tempolu bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Umarım Galatasaray için en doğru karar verilecektir. Herkesin fedakarlık yapması gerekiyor, tatil öncesinde genel kurul üyelerinin seçime ilgi göstermesi gerekiyor. 3 bin - 3 bin 250 civarında bir katılım bekliyorum. Seçim tahmini yapanlar neye göre yapıyorlar bilmiyorum ama camiaya hizmetimiz belli. Tabii ki biz kazanmak istiyoruz. Son dakika idari ibrasızlığın kalkması yönünde bir takım yöneticilerin müracaatını duydum. Seçim sürecini etkileyecek bir durum değildir, bunlar Galatasaray'ın alışık olmadığı süreçle" diye konuştu.
"CAYIR CAYIR YANAN BİR GÖMLEĞİ GİYMEK İÇİN YOLA ÇIKIYORUM"
Özkaynaklara yönelmek gerektiğine dikkat çeken Hamamcıoğlu, "Galatasaray genetik değerlerini kaybetti, camiada birliktelik kayboldu. Kulüpte mali problemler hep vardı. Ancak çok önemli bir marka değerimiz olduğu unutulmamalı. İdari başarısızlık şu anda her sorunun üstünde. Cayır cayır yanan bir gömleği giymek için yola çıkıyorum. Dirayetli bir şekilde genel kurulun desteğini alacak bir yönetim şart. Galatasaray'da sportif başarıyı satın almak süreci sona ermeli. Öz kaynaklara dönmemiz gerekiyor. Real Madrid, Bayern Munih, Barcelona pandemide maç günü gelirlerinden yüzde 30-35 zarar ederken, toplam bütçelerinden yüzde 18 civarında kar ettiler. Bunu nasıl yaptıklarını analiz ettik, bizim de bu yöntemleri uygulamamız lazım" ifadelerini kullandı.