Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk etti ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelede Victor Nelsson çizgiden top çıkarırken, taraftarın da gönlünde taht kurdu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sezon başında Kopenhag'tan 7 milyon euro'ya alınan Nelsson, ilk maçlarda uyum sorunu yaşayınca, "Acaba" dedirtmişti. Ancak Marcao'nun 8 maçlık cezasını tamamlamasının ardından partneriyle müthiş ikili olan Danimarkalı, ilk sezondan taraftarların gönlüne girdi. Fotomaç'ın haberine göre; 23 yaşındaki futbolcu, Malatya karşısında en beğenilen isimler arasındaydı. İlk yarının sonunda çizgiden topu çıkaran Victor Nelsson, maç sonunda tribünlere üçlü çektirdi.