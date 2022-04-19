Mahkeme, Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılması planlanan seçim kararına ilişkin tedbir kararı koydu. Bunun üzerine sarı-kırmızılı takımdan açıklama geldi ve tedbir kararına itiraz edileceği belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Kulübü, 30 Nisan'daki seçime getirilen tedbir kararı sonrası açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur." denildi.

İşte yapılan o açıklama:

Değerli Galatasaraylılar,

26 Mart 2022 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantımızda ve sonrasında yönetim kurulumuz tarafından alınmış olan kararlara dair, bugün yaşanan hukuki gelişmelere istinaden, Divan Kurulu Başkanlığı, Genel Kurul Divanı, Başkan Adayları ekiplerinden hukukçular ve Kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur.

Divan Kurulu Başkanlığı, Başkan Adaylarımızın ekipleri ve hukukçularımız bugün bir araya gelerek süreci değerlendireceklerdir.

Sürece dair yol haritasını tüm şeffaflığı ile camiamızla paylaşmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla.