Yeni Malatyaspor maçında Galatasaray savunmasından büyük hata! Nelsson çizgiden çıkardı

Süper Lig'in 33. haftasının kapanış maçında Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılı takım ilk yarının son bölümünde savunmada büyük bir hata yaptı. Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı ama son anda savunmada Nelsson topu çizgiden çıkartmayı başardı. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2022- 21:26 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022- 21:43