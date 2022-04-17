İki müstakbel sportif direktör Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu, seçim sonrası planlarını şimdiden yapmaya başladı. Öncelik forvette... İkisinin de aklında iyi bir teklif gelirse Mohamed'i satmak var. Diagne'yle sözleşme yenilemek gibi bir durum söz konusu değil... Halil gönderilecek ve bir tane yerli golcü alınacak. Ergün, Gomis'le devam etme taraftarı... Öztürk'ün adayı Nazifoğlu ise Gomis'i çok düşünmüyor.