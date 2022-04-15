HEDEF ÜST ÜSTE İKİ ŞAMPİYONLUK

Başkan adayı Metin Öztürk, seçilmeleri halinde iki yıl üst üste şampiyon olacaklarını iddia etti. "Galatasaray'ın sorunlarının çoğu finansal. Sahadaki, masadaki ve kasadaki işleri çözmek için bir iş insanı bakış açısına ihtiyaç var" diyen Metin Öztürk, "İki yıl üst üste şampiyonluk hedefimiz. Bu popülist bir söylem değil. Herkesin bütçesi 25-30 milyon euro olacak" yorumunu yaptı.