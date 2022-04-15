Geçen başkanlık seçimi öncesi Hakan Çalhanoğlu ile anlaşan ancak kongreden mağlup ayrılan Metin Öztürk, bir kez daha transfer çalışmalarına başladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Metin Öztürk'ün ilk transferi belli oldu! Alexis Sanchez Cimbom'a göz kırptı
Galatasaray'da seçimin en güçlü ismi olarak gösterilen Metin Öztürk'ün başkan olması halinde ilk transferi belli oldu. İtalyan basınında yer alan haberde, sarı kırmızılıların Alexis Sanchez ile ilgilendiğini ifade edildi. Sanchez'in menajeri Felicevich ile görüşen başkan adayı Öztürk'e yeşil ışık yandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS haberi)
Fotomaç'ın İtalyan medyasından derlediği habere göre; Galatasaray, Inter'in Şilili futbolcusu Alexis Sanchez'in durumunu sordu. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun menajeri Fernando Felicevich ile görüşen ekibin, Metin Öztürk'ün yönetim kadrosundan isimler olduğu iddia edildi ve olumlu yanıt aldığı belirtildi.
BEDELSİZ GELECEK
Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sanchez'in, yüksek maaşı nedeniyle bonservis bedeli alınmadan gönderileceği söyleniyor. Sanchez'e İspanya'dan Sevilla, İngiltere'den West Ham ve Arjantin'den River Plate'in de ilgi gösterdiği belirtiliyor.