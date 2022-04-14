Galatasaray ile Dinamo Kiev, Nef Stadyumu'nda dostluk maçına çıkacak. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşa karşı mesaj vermek isteyen sarı-kırmızılı takımın hazırlık karşılaşmasının canlı yayın bilgileri arama motorlarında araştırılmakta. Peki, Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Galatasaray - Dinamo Kiev maçının detayları...

'Dünya kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedefleyen Aslan, savaş mağduru çocuklara destek olmak amacıyla Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı nereden canlı yayınlanacak, hangi kanalda canlı izlenecek?' soruları gündemde yerini aldı. İşte, Galatasaray - Dinamo Kiev maçına dair merak edilenler...

GALATASARAY - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Dinamo Kiev 14 Nisan Perşembe günü saat 17:00'de karşı karşıya geliyor. Bu müsabaka GS TV'de naklen yayınlanıyor.

GALATASARAY - DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı Galatasaray Televizyonu'ndan canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY - DINAMO KIEV İLK 11'LER!

Galatasaray: Pena, Boey, Semih, Alpaslan, Ömer, Erick, Emre, Morutan, Barış, Arda, Halil

Dinamo Kiev: Buschan, Vivcharenko, Popov, Syrota, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Buialskyi, Antiukh, Tsygankov, Besedin